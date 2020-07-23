В Тибете произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано в четверг в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
По его данным, эпицентр находился в 475 км к юго-западу от города Шигадзе. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.
Напомним, накануне на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Было опубликовано предупреждение о цунами.