На Алясці стався землетрус магнітудою 7,8: є небезпека цунамі

За данням геологічної служби, землетрус стався о 09:12 за Києвом приблизно у 804 кілометрах (500 милях) на північний захід від Анкориджу, найбільшого міста Аляски, і приблизно у 96 кілометрах (60 милях) на південний схід від віддаленого населеного пункту Перривілл.

Попередження про цунамі оголошено для районів у межах 300 кілометрів від епіцентру поштовхів.

Повідомляється, що землетрус стався на глибині приблизно у 12 км (8 миль).

Як повідомлялося в УНН, минулого місяця землетрус магнітудою 5,8 було зафіксовано у пустелі Мохаве у штаті Каліфорнія.