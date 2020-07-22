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На Алясці стався землетрус магнітудою 7,8: є небезпека цунамі

На Алясці стався землетрус магнітудою 7,8: є небезпека цунамі

Київ • УНН

 • 23295 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У середу на Алясці стався землетрус магнітудою 7,8 бала, опубліковано попередження про цунамі, передає УНН із посиланням на Геологічну службу США.

За данням геологічної служби, землетрус стався о 09:12 за Києвом приблизно у 804 кілометрах (500 милях) на північний захід від Анкориджу, найбільшого міста Аляски, і приблизно у 96 кілометрах (60 милях) на південний схід від віддаленого населеного пункту Перривілл.

Попередження про цунамі оголошено для районів у межах 300 кілометрів від епіцентру поштовхів.

Повідомляється, що землетрус стався на глибині приблизно у 12 км (8 миль).

Як повідомлялося в УНН, минулого місяця землетрус магнітудою 5,8 було зафіксовано у пустелі Мохаве у штаті Каліфорнія.

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