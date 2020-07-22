На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,8: есть опасность цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В среду на Аляске произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, опубликовано предупреждения о цунами, передает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным геологической службы, землетрясение произошло в 09:12 по Киеву примерно в 804 километрах (500 милях) к юго-западу от Анкориджа, крупнейшего города Аляски, и примерно в 96 километрах (60 милях) к юго-востоку от удаленного населенного пункта Перривилл.
Предупреждение о цунами объявлено для районов в пределах 300 километров от эпицентра толчков.
Сообщается, что землетрясение произошло на глубине примерно в 12 км (8 миль).
Как сообщалось в УНН, в прошлом месяце землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в пустыне Мохаве в штате Калифорния.