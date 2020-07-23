У Тибеті стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Землетрус магнітудою 6,3 було зафіксовано в четвер у Тибетському автономному районі на південному заході Китаю. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.
За його даними, епіцентр знаходився в 475 км на північний захід від міста Шигадзе. Осередок залягав на глибині 10 км.
Дані про постраждалих і руйнування не надходили.
Нагадаємо, напередодні на Алясці стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Було опубліковано попередження про цунамі.