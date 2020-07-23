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У Тибеті стався потужний землетрус

У Тибеті стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Землетрус магнітудою 6,3 було зафіксовано в четвер у Тибетському автономному районі на південному заході Китаю. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, передає УНН.

За його даними, епіцентр знаходився в 475 км на північний захід від міста Шигадзе. Осередок залягав на глибині 10 км.

Дані про постраждалих і руйнування не надходили.

Нагадаємо, напередодні на Алясці стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Було опубліковано попередження про цунамі.

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