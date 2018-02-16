В Тернополе задержали организаторов международного канала торговли людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сотрудники Западного управления Госпогранслужбы и отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП Тернопольской области разоблачили международный канал торговли людьми. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
Отмечается, что задержание и следственные действия проводились под процессуальным руководством прокуратуры.
"В международном аэропорту "Киев" правоохранители помешали переправке двух девушек в Объединенные Арабские Эмираты с целью предоставления сексуальных услуг. В ловушку сутенеров попали жительницы Тернополя и Львова. Одновременно сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции задержали в Тернополе двух организаторов преступной деятельности. Противоправную деятельность организовали 21-летняя студентка одного из вузов Тернополя вместе с сообщником-сверстником", - говорится в сообщении.
Как отметили в Госпогранслужбе, злоумышленники путем обмана и используя плохое материальное положение потенциальных жертв, вербовали девушек для сферы предоставления эскорт-услуг в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.
"Также обеспечивали будущих жертв необходимыми документами и билетами для перелета. За свои услуги организаторы канала торговли людьми получали от иностранцев денежное вознаграждение почти 1000 долларов за каждую", - информируют пограничники.
Задержанным организаторам преступного бизнеса, согласно части 2 ст. 149 УК ("Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека»), грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
Напомним, в течение 2017 года пограничники раскрыли 25 каналов торговли людьми .