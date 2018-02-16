У Тернополі затримали організаторів міжнародного каналу торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Співробітники Західного управління Держприкордонслужби та відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП Тернопільської області викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
Зазначається, що затримання та слідчі дії проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури.
“В міжнародному аеропорту «Київ» правоохоронці завадили переправленню двох дівчат до Об’єднаних Арабських Еміратів з метою надання сексуальних послуг. У пастку сутенерів потрапили жительки Тернополя та Львова. Одночасно співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції затримали у Тернополі двох організаторів злочинної діяльності. Протиправну діяльність організували 21-річна студентка одного з вишів Тернополя разом зі спільником-однолітком”, – йдеться у повідомленні.
Як відзначили у Держприкордонслужбі, зловмисники, шляхом обману та використовуючи погане матеріальне становище потенційних жертв, вербували дівчат для сфери надання ескорт-послуг в Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах.
“Також забезпечували майбутніх жертв необхідними документами та квитками для перельоту. За свої послуги організатори каналу торгівлі людьми отримували від іноземців грошову винагороду майже 1000 доларів за кожну”, – інформують прикордонники.
Затриманим організаторам злочинного бізнесу, відповідно частини 2 ст. 149 ККУ (“Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини”), загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Нагадаємо, впродовж 2017 року прикордонники розкрили 25 каналів торгівлі людьми.