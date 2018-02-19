В Тернополе от переохлаждения умер молодой человек
Киев • УНН
ТЕРНОПОЛЬ - КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Тернополе вблизи озера со стороны с. Белая обнаружено тело молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Тернопольской области, передает УНН.
"Тело погибшего лежало на льду недалеко от берега... Следов насилия при поверхностном осмотре не обнаружено, предварительно, смерть наступила в результате переохлаждения. Окончательную причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Личность молодого человека полицейские установили - это 21-летний житель Тернополя", - говорится в сообщении.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.
Напомним, в прошлом месяце во Львове за двое суток от переохлаждения умерли четыре человека.