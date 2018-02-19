У Тернополі від переохолодження помер юнак
Київ • УНН
ТЕРНОПІЛЬ – КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Тернополі поблизу озера зі сторони с. Біла виявлено тіло молодого чоловіка. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Тернопільській області, передає УНН.
“Тіло загиблого лежало на кризі неподалік берега... Слідів насилля при поверхневому огляді не виявлено, попередньо, смерть настала внаслідок переохолодження. Остаточну причину смерті буде встановлено під час судово-медичної експертизи. Особу парубка поліцейські встановили – це 21-річний житель Тернополя”, – йдеться у повідомленні.
Інформація по даному факту внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Слідство триває.
Нагадаємо, минулого місяця у Львові за дві доби від переохолодження померли чотири людини.