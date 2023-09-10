В Тернополе из-за пожара на заводе норма фенола превышена в 33 раза

Детали

В результате пожара, который произошел примерно в 3:00 в Тернополе был значительно загрязнен воздух.

Анализы проб воздуха по ул. Госпитальной, Грушевского, Над Ставом и Волынской показали такие превышения нормы содержания:



фенола – в 25 раз на некоторых участках (0,018-0,25 мг/м³ при норме 0,01 мг/м³),



формальдегида – более чем в 15 раз на отдельных участках (0,035 - 0,56 мг/м³ при норме 0,035 мг/м³).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине из-за обстрела возник пожар на территории торгового предприятия

По ул. Черновицкой, Торговице, Гетмана Мазепы, Карпенко содержание фенола превышало норму в 33 раза, а формальдегида – почти в 20 раз.

Цитата

«Жителям центральной части города и массива "Дружба" ограничить пребывание на свежем воздухе, плотно закрыть окна и форточки. Ожидать дополнительной информации о снятии ограничений», – сообщили в пресс-службе Тернопольского ОЦКПХ МОЗ.

Дополнение

Известно, что на территории здания завода стройматериалов горел пенопласт. Пожар не могли потушить почти 12 часов. В результате возгорание на одноэтажном здании площадью 13 тыс. м² удалось ликвидировать в 14:56.

На место происшествия были направлены спасатели и тактический пожарный робот из Ровно. В тушении принимали участие 50 спасателей и 15 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.