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В Тернополе из-за пожара на заводе норма фенола превышена в 33 раза

В Тернополе из-за пожара на заводе норма фенола превышена в 33 раза

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Тернополе зафиксировано превышение нормы содержания токсичных веществ в несколько раз в результате пожара на заводе строительных материалов, который произошел в ночь на воскресенье, 10 сентября. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре контроля и профилактики болезней, передает УНН.

Детали

В результате пожара, который произошел примерно в 3:00 в Тернополе был значительно загрязнен воздух.

Анализы проб воздуха по ул. Госпитальной, Грушевского, Над Ставом и Волынской показали такие превышения нормы содержания:

  • фенола – в 25 раз на некоторых участках (0,018-0,25 мг/м³ при норме 0,01 мг/м³),
  • формальдегида – более чем в 15 раз на отдельных участках (0,035 - 0,56 мг/м³ при норме 0,035 мг/м³).

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По ул. Черновицкой, Торговице, Гетмана Мазепы, Карпенко содержание фенола превышало норму в 33 раза, а формальдегида – почти в 20 раз.

Цитата

«Жителям центральной части города и массива "Дружба" ограничить пребывание на свежем воздухе, плотно закрыть окна и форточки. Ожидать дополнительной информации о снятии ограничений», – сообщили в пресс-службе Тернопольского ОЦКПХ МОЗ.

Дополнение 

Известно, что на территории здания завода стройматериалов горел пенопласт. Пожар не могли потушить почти 12 часов. В результате возгорание на одноэтажном здании площадью 13 тыс. м² удалось ликвидировать в 14:56.

На место происшествия были направлены спасатели и тактический пожарный робот из Ровно. В тушении принимали участие 50 спасателей и 15 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

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