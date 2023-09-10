Масштабну пожежу в тернополі ліквідовано - в ОВА розповіли подробиці НП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Масштабну пожежу на підприємстві у Тернополі, де зберігався пінопласт - ліквідовано, обійшлось без постраждалих, передає УНН з посиланням на голову Тернопільської ОВА Володимира Труша, передає УНН.
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"Щодо пожежі на одному з підприємств на вул. Микулинецькій у Тернополі. Ніхто не постраждав. Повідомлень про звернення за медичною допомогою не надходило. Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить відповідні заміри за пʼятьма показниками на межі ареалів житлової забудови. Про результати повідомлю згодом", - повідомив Труш.
За його словами пожежа була класифікована за 3 номером виклику, що означає максимальну залученість сил та засобів для гасіння пожежі. Додатково на місце загоряння був відправлений тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні пожежі брали участь 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників.
Завдяки використанню безпілотного літального апарату, рятувальники здійснили дорозвідку місця події. Встановлено, що орієнтовна площа горіння становила близько 9 000 м.кв.
Будівля одноповерхова, загальною площею 13 000 м.кв., заповнена пінопластом. Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
Наразі пожежа ліквідована. Причини її виникнення встановлюються.
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