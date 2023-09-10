Масштабный пожар в Тернополе ликвидирован - в ОВА рассказали подробности ЧП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Масштабный пожар на предприятии в Тернополе, где хранился пенопласт, уже ликвидирован, обошлось без пострадавших, передает УНН с ссылкой на председателя Тернопольской ОВА Владимира Труша, передает УНН.
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"Относительно пожара на одном из предприятий на ул. Микулинецкой в Тернополе. Никто не пострадал. Сообщений об обращении за медицинской помощью не поступало. Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней проводит соответствующие замеры по пяти показателям на границе ареалов жилой застройки. О результатах сообщу позже", - сообщил Труш.
По его словам пожар был классифицирован по 3 номеру вызова, что означает максимальную вовлеченность сил и средств для тушения пожара. Дополнительно на место возгорания был отправлен тактический пожарный робот из Ровно. В тушении пожара участвовали 15 единиц основной и вспомогательной техники и 50 спасателей.
Благодаря использованию беспилотного летательного аппарата, спасатели осуществили доразведку места происшествия. Установлено, что ориентировочная площадь горения составляла около 9 000 м.кв.
Здание одноэтажное, общей площадью 13 000 м.кв., заполненное пенопластом. По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар.
В настоящее время пожар ликвидирован. Причины его возникновения устанавливаются.
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