У Тернополі через пожежу на заводі норму фенолу перевищено у 33 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Тернополі зафіксовано перевищення норми вмісту токсичних речовин у кілька разів внаслідок пожежі на заводі будівельних матеріалів, що сталася у ніч на неділю, 10 вересня. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає УНН.
Деталі
Унаслідок пожежі, яка сталась приблизно о 3:00 у Тернополі було значно забруднене повітря.
Аналізи проб повітря по вул. Шпитальній, Грушевського, Над Ставом та Волинській засвідчили такі перевищення норми вмісту:
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- фенолу – у 25 разів на деяких ділянках (0,018-0,25 мг/м³ при нормі 0,01 мг/м³),
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- формальдегіду – у понад 15 разів на окремих ділянках (0,035 - 0,56 мг/м³ при нормі 0,035 мг/м³).
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По вул. Чернівецькій, Торговиці, Гетьмана Мазепи, Карпенка вміст фенолу перевищував норму у 33 рази, а формальдегіду – у майже 20 разів.
Цитата
«Мешканцям центральної частини міста та масиву "Дружба" обмежити перебування на свіжому повітрі, щільно закрити вікна та кватирки. Очікувати додаткової інформації про зняття обмежень», – повідомили у прес-службі Тернопільського ОЦКПХ МОЗ.
Доповнення
Відомо, що на території будівлі заводу будматеріалів горів пінопласт. Пожежу не могли загасити майже 12 годин. В результаті загоряння на одноповерховій будівлі площею 13 тис. м² вдалося ліквідувати о 14:56.
На місце події було направлено рятувальників і тактичний пожежний робот з Рівного. У гасінні брали участь 50 рятувальників та 15 одиниць техніки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення пожежі встановлюються.