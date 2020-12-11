В Тернопольской области произошел масштабный пожар на предприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Тернопольской области на территории предприятия, где изготавливают брикеты для выращивания грибов, вспыхнул масштабный пожар. Как сообщили в ГСЧС, пока пламя удалось локализовать, передает УНН.
"... в селе Вилия Шумского района на территории предприятия, в одноэтажном производственно-складском здании (изготовление брикетов для выращивания грибов) возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.
Добавим, что в 15:10 пожар в производственно-складском здании, по данным ГСЧС, локализован на площади 1 тыс. кв. м.
Напомним, в Киеве произошел масштабный пожар на автомойке: огонь перекинулся на гаражи.