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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73655 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 97102 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115595 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150685 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198898 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194975 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282383 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 17:53 • 157985 просмотра

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Актуальное
В Тернопольской области произошел масштабный пожар на предприятии

В Тернопольской области произошел масштабный пожар на предприятии

Киев  •  УНН

 • 18708 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Тернопольской области на территории предприятия, где изготавливают брикеты для выращивания грибов, вспыхнул масштабный пожар. Как сообщили в ГСЧС, пока пламя удалось локализовать, передает УНН.

"... в селе Вилия Шумского района на территории предприятия, в одноэтажном производственно-складском здании (изготовление брикетов для выращивания грибов) возник пожар. Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.

Добавим, что в 15:10 пожар в производственно-складском здании, по данным ГСЧС, локализован на площади 1 тыс. кв. м.

Напомним, в Киеве произошел масштабный пожар на автомойке: огонь перекинулся на гаражи.

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