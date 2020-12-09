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У Києві сталася масштабна пожежа на автомийці: вогонь перекинувся на гаражі

У Києві сталася масштабна пожежа на автомийці: вогонь перекинувся на гаражі

Київ • УНН

 • 14897 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві сталася пожежа на автомийці площею 200 кв.м, що розповсюдилась на розташовані поруч гаражі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у місті Києві.

"9 листопада, о 8:54 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу в автомийці на вулиці Тираспільській, 12/14, що у Шевченківському районі столиці. До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що загоряння сталося в 1-поверховій будівлі автомийки на площі 200 кв. м. з розповсюдженням на поруч розташовані гаражі. Одразу ж рятувальники приступили до гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває ліквідація пожежі. На місці події працює 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу.

"О 10:07 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати. Гасіння ускладнює високовольтна лінія електропроводів, що проходить над автомийкою. Проводиться відкривання поруч розташованих гаражів за допомогою шансових інструментів та бензорізів", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що причина виникнення пожежі буде з'ясовуватися після її ліквідації.

"Інформації щодо жертв та постраждалих немає", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, пожежу в історичному будинку дворянського зібрання у Полтаві локалізували.

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