В Киеве произошел масштабный пожар на автомойке: огонь перекинулся на гаражи
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве произошел пожар на автомойке площадью 200 кв.м, что распространилась на расположенные рядом гаражи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.
"9 ноября, в 8:54 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в автомойке на улице Тираспольской, 12/14 в Шевченковском районе столицы. К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что возгорание произошло в 1-этажном здании автомойки на площади 200 кв. м. с распространением на рядом расположенные гаражи. Сразу же спасатели приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время продолжается ликвидация пожара. На месте происшествия работает 9 единиц пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава.
"В 10:07 пожар пожарным удалось локализовать. Тушение осложняет высоковольтная линия электропроводов, проходящей над автомойкой. Проводится открывание рядом стоящих гаражей с помощью шансовых инструментов и бензорезов", - указано в сообщении.
Сообщается, что причина пожара будет выясняться после его ликвидации.
"Информации о жертвах и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.
Напомним, пожар в историческом здании Дворянского собрания в Полтаве локализовали.