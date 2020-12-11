У Тернопільській області сталась масштабна пожежа на підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Тернопільській області на території підприємства, де виготовляють брикети для вирощування грибів, спалахнула масштабна пожежа. Як повідомили у ДСНС, наразі полум'я вдалось локалізувати, передає УНН.
"... у селі Вілія Шумського району на території підприємства, в одноповерховій виробничо-складській будівлі (виготовлення брикетів для вирощування грибів) виникла пожежа. Попередньо жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.
Додамо, що о 15:10 пожежу у виробничо-складській будівлі, за даними ДСНС, локалізовано на площі 1 тис. м кв.
Нагадаємо, у Києві сталася масштабна пожежа на автомийці: вогонь перекинувся на гаражі.