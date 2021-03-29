В Теннесси четыре человека погибли в результате наводнений
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли в Нэшвилле после сильного шторма, который прокатился в выходные по штату Теннесси и привел к внезапным наводнениям в регионе. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
Что известно
По данным департамента полиции Нэшвилла, на данный момент были обнаружены тела четырех человек. “Полиция сейчас расследует четыре смерти, причиной которых, предположительно, стал шторм”, — сказал мэр города.
Детали
Мэр также добавил, что службы быстрого реагирования обследуют пострадавшие районы совместно с представителями Красного Креста.
Контекст
В эти выходные Национальная метеорологическая служба США опубликовала более 250 сообщений о сложных погодных условиях в разных штатах, включая 16 предупреждений о торнадо.
Напомним
Наводнение в Австралии нанесла ущерб более 100 млн долларов.