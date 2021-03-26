Повінь в Австралії нанесла збитків на понад 100 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Австралійська влада пришвидшила зусилля щодо відновлення та скасувала більше десятка попереджень про евакуацію повені, оскільки рівень води, який спричинив мільйонні збитки на сході країни, відступив. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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П’ять днів безперервних дощів спричинили найстрашніші повені в найбільш густонаселеному штаті Австралії Новому Південному Уельсі. Десятки тисяч людей були евакуйовані під час потопу.
За останні два дні умови пом'якшились. Військові приєдналися до аварійних служб штату, щоб очистити сміття від доріг та мостів, а також доставити продовольство та інше приладдя до населених пунктів.
Представник штату штату Новий Південний штат Даніель Остін заявив, що загальні попередження та накази про евакуацію охоплюють близько 20 000 людей у штаті.
Australian Rail Track Corp заявив у п'ятницю, що повністю відкрив залізничну лінію вугільної долини Хантер до Ньюкасла, найбільшого у світі експортного порту вугілля. Лінія була закрита майже на тиждень через повені - зрив, через який ціни на вугілля перевищили дворічний максимум понад 100 доларів за тонну.
Компанія Insurance Australia Group Ltd заявила в п’ятницю, що отримала 8 000 позовів про збитки від повені на суму близько 135 млн. австралійських доларів (102,32 млн. доларів) і очікує подання нових претензій.
Нагадаємо
Раніше повідомляли про те, що австралійський уряд видав новий наказ про евакуацію людей через повінь у деяких частинах східного узбережжя країни і попередив, що рівень води у деяких районах продовжує зростати.