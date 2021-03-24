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Такої повені не було 100 років: в Австралії продовжують евакуйовувати людей

Київ • УНН

 • 18352 перегляди

КИЇВ 24 березня. УНН. Австралійський уряд видав новий наказ про евакуацію людей через повінь у деяких частинах східного узбережжя країни і попередив, що рівень води у деяких районах продовжує зростати. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Найбільше від повені постраждав штат Новий Південний Уельс, де дамби продовжують розливатися, а річки виходять з берегів.

Прем’єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджиклян заявила, що за останні 24 години було евакуйовано ще 6 тисяч людей, а також видано нові накази про евакуацію жителів західних регіонів Сіднея для переміщення в безпечні зони.

Будинки були затоплені, посіви тонуть в воді у великих масштабах. Також було врятовано багато тварин, за допомогою водних суден, що використовували для переміщення собак, худоби та навіть ему, подалі від повені.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив у середу, що вертольоти з великим вантажем будуть готові транспортувати їжу до супермаркетів, де запасів не вистачає.

Цитата

“Що нам все ще слід пам’ятати, це той факт, що тисячі і тисячі людей все ще отримують попередження про евакуацію, що ріки продовжуватимуть набухати, що водозбірники продовжуватимуть відчувати потоки води, яких не спостерігалося протягом 50 років, а в деяких місцях 100 років”, - сказав Береджиклян журналістам у Сіднеї.

Хоча умови полегшились, метеорологічне бюро заявило, що рівень води в річках не буде знижуватися протягом декількох днів.

Нагадаємо

Близько 18 тис. осіб були змушені покинути свої будинки на східному узбережжі Австралії в понеділок через повені, викликані рясними зливами.

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