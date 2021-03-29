У Теннессі чотири людини загинули в результаті повеней
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули в Нешвіллі після сильного шторму, який прокотився у вихідні по штату Теннессі і привів до раптових повеней в регіоні. Про це повідомила в неділю газета The Washington Post з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
Що відомо
За даними департаменту поліції Нешвілла, на цей момент були виявлені тіла чотирьох людей. “Поліція зараз розслідує чотири смерті, причиною яких, імовірно, став шторм”, — сказав мер міста.
Деталі
Мер також додав, що служби швидкого реагування обстежують постраждалі райони спільно з представниками Червоного Хреста.
Контекст
Цими вихідними Національна метеорологічна служба США опублікувала понад 250 повідомлень про складні погодні умови в різних штатах, включаючи 16 попереджень про торнадо.
Нагадаємо
Повінь в Австралії нанесла збитків на понад 100 млн доларів.