У Теннессі чотири людини загинули в результаті повеней

Що відомо

За даними департаменту поліції Нешвілла, на цей момент були виявлені тіла чотирьох людей. “Поліція зараз розслідує чотири смерті, причиною яких, імовірно, став шторм”, — сказав мер міста.

Деталі

Мер також додав, що служби швидкого реагування обстежують постраждалі райони спільно з представниками Червоного Хреста.

Контекст

Цими вихідними Національна метеорологічна служба США опублікувала понад 250 повідомлень про складні погодні умови в різних штатах, включаючи 16 попереджень про торнадо.

Нагадаємо

Повінь в Австралії нанесла збитків на понад 100 млн доларів.