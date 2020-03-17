В Telegram появились стикеры от Минздрава о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Министерство здравоохранения разработало тематический стикерпак о коронавирусе для Telegram. 10 стикеров имеют целью напомнить, что такие простые вещи, как расстояние между людьми, в этот период, могут спасти жизнь, передает УНН.
Так, один из стикеров советует звонить врачу, а не записывать сторис, если заметил симптомы.
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В то время, как другой напоминает, что расстояние между тобой и больным должно быть 2 метра.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины призывает оставаться дома во время карантина. В Министерстве запустили на Facebook хэштег и создали рамку для фото в соцсети, для того, чтобы поддержать эту идею.