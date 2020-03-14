ЗалишаюсяВдома: у МОЗ запустили онлайн-компанію на тлі поширення коронавірусу

КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України закликає залишатися вдома під час карантину. У Міністерстві запустили на Facebook хештег та створили рамку для фото у соцмережі, для того, щоб підтримати цю ідею. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.