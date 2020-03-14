#ЗалишаюсяВдома: у МОЗ запустили онлайн-компанію на тлі поширення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України закликає залишатися вдома під час карантину. У Міністерстві запустили на Facebook хештег та створили рамку для фото у соцмережі, для того, щоб підтримати цю ідею. Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.
“Стань прикладом для інших, поділися закликом #ЗалишаюсяВдома через рамку для фото у фейсбуці від МОЗ України”, — запропонували у міністерстві.
МОЗ також закликало уникати відвідування місць масового скупчення і за можливості залишатися вдома, щоб убезпечитися від інфікування респіраторними захворюваннями, зокрема коронавірусним захворюванням COVID-19. “Самоізоляція — найефективніший спосіб боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в усіх країнах, де її було зафіксовано”, — нагадали в МОЗ.
“МОЗ закликає піклуватися про власне здоров’я та стати прикладом для інших... МОЗ нагадує — прості правила рятують життя: не забувайте регулярно і ретельно мити руки з милом і тримайте дистанцію. Будьте пильними і піклуйтеся про своє здоров’я, обов’язково зверніться до лікаря у разі поганого самопочуття”, — мовиться в повідомленні.
Раніше у МОЗ повідомили, що міністерство буде інформувати українців про коронавірус через СМС.