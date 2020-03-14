#ЗалишаюсяВдома: в Минздраве запустили онлайн-компанию на фоне распространения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины призывает оставаться дома во время карантина. В Министерстве запустили на Facebook хэштег и создали рамку для фото в соцсети, для того, чтобы поддержать эту идею. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.
“Стань примером для других, делись призывом #ЗалишаюсяВдома благодаря рамки для фото в фейсбуке от Минздрава Украины”, — предложили в министерстве.
Минздрав также призвал избегать посещения мест массового скопления и по возможности оставаться дома, чтобы уберечься от инфицирования респираторными заболеваниями, в частности коронавирусным заболеванием COVID-19. “Самоизоляция — самый эффективный способ борьбы с распространением коронавирусной инфекции во всех странах, где она была зафиксировано”, — напомнили в Минздраве.
“Минздрав призывает заботиться о своем здоровье и стать примером для других ... Минздрав напоминает — простые правила спасают жизни: не забывайте регулярно и тщательно мыть руки с мылом и держите дистанцию. Будьте бдительны и заботьтесь о своем здоровье, обязательно обратитесь к врачу в случае плохого самочувствия”, — говорится в сообщении.
Ранее в Минздраве сообщили, что министерство будет информировать украинцев о коронавирусе через СМС.