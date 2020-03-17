У Telegram з’явились стікери від МОЗ про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я розробило тематичний стікерпак про коронавірус для Telegram. 10 стікерів мають на меті нагадати, що такі прості речі, як відстань між людьми, у цей період, можуть врятувати життя, передає УНН.
Так, один зі стікерів радить дзвонити лікарю, а не записувати сторіс, якщо помітив симптоми.
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У той час, як інший нагадує, що відстань між тобою і хворим має бути 2 метри.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України закликає залишатися вдома під час карантину. У Міністерстві запустили на Facebook хештег та створили рамку для фото у соцмережі, для того, щоб підтримати цю ідею.