В театрах за три года число зрителей выросло более чем на 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. За три года - с 2015-й по 2017-й - количество посетителей театров в Украине выросла на 10,7% - с 5,6 миллиона до 6,2 миллиона человек. В 2017 году в театр из каждых 100 человек ходило 15 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
В Украине в 2017 году насчитывалось 113 театров. Но эти данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Наибольшее количество театров за время с 1990-го была в 2010 году - 140.
При этом количество зрителей на спектаклях с 1990 года по состоянию на 2017-й упала почти в три раза - из 17,6 млн человек до 6,2 млн человек.
В то же время количество посетителей спектаклей резко упала в середине 90-х. При том, что в 1994-м насчитывалось 10,2 млн зрителей, уже в 1995-м их стало 8,3 миллиона. А уже в 1997-1999 годах их было всего 5,6 миллиона.
В последующие годы количество зрителей начала расти. Упала она с 6,9 миллиона в 2013 году до 5,4 миллиона зрителей в 2014-м, когда был аннексирован Крым и началась АТО на Донбассе.
После этого количество зрителей на спектаклях начала постепенно увеличиваться. В 2015 году их насчитывалось уже 5,6 миллиона, в 2016-м - 5,8 миллиона, а в 2017-м - 6,2 миллиона.
В 2017 году в театр из каждых 100 человек ходило 15 человек (в расчете использованы данные о среднегодовой численности населения).
Как сообщал УНН, 27 марта в мире отмечают день театра.