В театрах за три года число зрителей выросло более чем на 10%

КИЕВ. 27 марта. УНН. За три года - с 2015-й по 2017-й - количество посетителей театров в Украине выросла на 10,7% - с 5,6 миллиона до 6,2 миллиона человек. В 2017 году в театр из каждых 100 человек ходило 15 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.