Сьогодні у світі відзначають день театру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Всесвітній день театру відзначають 27 березня, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оголошено номінантів кінопремії "Золота дзиґа": хто у фаворитах
Відзначення Всесвітнього дня театру було ініційовано в 1961 році Міжнародним інститутом театру (ITI). Він відзначається щорічно 27 березня центрами ITI і міжнародним театральним спільнотою.
З нагоди цієї події організовуються різні національні та міжнародні театральні заходи.
Всесвітній день театру не є державним святом і не є вихідним днем. Але це не заважає вважати його професійним святом театральних діячів і робітників всіх театрів. Низка театрів бере участь у театральних фестивалях, концертах, інші готують прем'єрні вистави.