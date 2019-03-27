Сегодня в мире отмечают день театра

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Всемирный день театра был инициирован в 1961 году Международным институтом театра (ITI). Он отмечается ежегодно 27 марта центрами ITI и международным театральным сообществом.

По случаю этого события организуются различные национальные и международные театральные мероприятия.

Всемирный день театра не является государственным праздником и не является выходным днем. Но это не мешает считать его профессиональным праздником театральных деятелей и работников всех театров. Ряд театров участвует в театральных фестивалях, концертах, другие готовят премьерные спектакли.