Оголошено номінантів кінопремії "Золота дзиґа": хто у фаворитах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві оголосили номінантів на національну кінопремію "Золота дзиґа". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт премії.
Переможців обиратимуть у 20 категоріях. Фаворитами стали фільми "Брама" Володимира Тихого і "Дике поле" Ярослава Лодигіна, які мають по 12 номінацій.
Номінації на “Золоту дзиґу” розділилися наступним чином:
Найкращий фільм
• "Брама" (Володимир Тихий)
• "Гірська жінка: на війні" (Бенедикт Ерлінгссон)
• "Дике поле" (Ярослав Лодигін)
• "Донбас" (Сергій Лозниця)
• "Коли падають дерева" (Марися Никитюк)
Найкращий режисер
• Ярослав Лодигін ("Дике поле")
• Сергій Лозниця ("Донбас")
• Марися Нікітюк ("Коли падають дерева")
• Антоніна Ноябрьова ("Герой мого часу")
• Володимир Тихий ("Брама")
Найкраща акторка
• Ірма Вітовська ("Брама")
• Анастасія Пустовіт ("Коли падають дерева")
• Руслана Хазіпова ("Дике поле")
Найкращий актор
• Євген Бушмакін ("Герой мого часу")
• Роман Луцький ("Секс і нічого особистого")
• Олег Москаленко ("Дике поле")
• Ярослав Федорчук ("Брама")
Найкраща акторка другого плану
• Віталіна Біблів ("Брама")
• Олеся Жураківська ("Донбас")
• Лариса Руснак ("Січень-березень")
Найкращий актор другого плану
• Георгій Делієв ("Донбас")
• Сергій Притула ("Секс і нічого особистого")
• Володимир Ямненко ("Дике поле")
Найкращий оператор
• Юрій Король ("Шляхетні волоцюги")
• Сергій Михальчук ("Дике поле")
• Слава Цвєтков ("Брама")
Найкращий монтаж
• Іван Банніков ("Коли падають дерева", "Позивний "Бандерас"", "Вона та війна")
• Андрій Загданський ("Михайло та Даниїл")
• Вадим Ільков ("Тато – мамин брат")
• Ярослав Попов ("Міф")
• Олександр Чорний ("Дике поле")
Найкращий художник-постановник
• Влад Дудко ("Коли падають дерева")
• Владлен Одуденко ("Дике поле")
• Володимир Романов ("Шляхетні волоцюги")
Найкращий сценарист
• Павло Ар’є / Володимир Тихий ("Брама")
• Ярослав Лодигін / Сергій Жадан / Наталія Ворожбит ("Дике поле")
• Сергій Лозниця ("Донбас")
• Марися Нікітюк ("Коли падають дерева")
Найкраща музика
• Антон Байбаков ("Брама")
• Микита Моісеєв ("Коли падають дерева")
• Юхим Чупахін ("Дике поле")
Найкращий звук
• Михайло Закуцький ("Брама")
• Артем Мостовий ("Бобот та енергія всесвіту", "Зрадник")
• Андрій Рогачов та Борис Петер ("Січень-березень")
• Сергій Степанський ("Дике поле", "Dzidzio Перший раз")
• Олександр Шатківський ("Коли падають дерева")
Найкраща пісня
• "11 дітей з Моршина", Сергій Бабкін ("11 дітей з Моршина")
• "Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги")
• "Моя любов", Михайло Хома ("Dzidzio Перший раз")
• "Моя мамонько рідненька", учасниці українського жіночого хору: Ірина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Гірська жінка: на війні")
• "Не метелиця лугом стелиться", Ірма Вітовська ("Брама")
Найкращий дизайн костюмів
• Олена Гресь ("Брама", "Секс та нічого особистого")
• Марія Керо ("Шляхетні волоцюги")
• Костянтин Кравець ("Коли падають дерева")
Найкращий грим
• Ольга Ахтарнія ("Шляхетні волоцюги", "Позивний "Бандерас"")
• Катерина Струкова ("Брама")
• Тетяна Хорошун ("Коли падають дерева")
Найкращий короткометражний ігровий фільм
• "В радості і тільки в радості" (Марина Рощина)
• "Штангіст" (Дмитро Сухолиткий-Собчук)
• "Mia Donna" (Павло Остріков)
Найкращий документальний фільм
• "Домашні ігри" (Аліса Коваленко)
• "Міф" (Леонід Кантер, Іван Ясній)
• "Тато – мамин брат" (Вадим Ільков)
• "Явних проявів немає" (Аліна Горлова)
Найкращий анімаційний фільм
• "Голодний дух" (Костянтин Федоров)
• "Мімікрія" (Фройд М. Вайзер)
• "Монах" (Сашко Даниленко)
• "Найтемніший синій колір" (Оксана Курмаз)
• "Як розвеселити самотність" (Степан Коваль)
Приз глядацьких симпатій
• "11 дітей з Моршина" (Аркадій Непиталюк)
• "Дике поле" (Ярослав Лодигін)
• "Донбас" (Сергій Лозниця)
• "Позивний "Бандерас"" (Заза Буадзе)
• "Пригоди S Миколая" (Семен Горов)
• "Свінгери" (Андрейс Екіс)
• "Секс і нічого особистого" (Ольга Ряшина)
• "Сотка" (Олександр Бєляк)
• "Таємний щоденник Симона Петлюри" (Олесь Янчук)
• "Dzidzio Перший раз" (Михайло Хома і Тарас Дронь)
Лауреатом почесної нагороди “Золота Дзиґа” за внесок в розвиток українського кіно у цьому році стане кінооператор Юрій Гармаш. Рішення щодо переможця у цій номінації прийняли члени Національної спілки кінематографістів України.
Оголошення переможців відбудеться 19 квітня в КВЦ "Парковий" на урочистій церемонії вручення нагород Третьої Національної кінопремії.
Нагадаємо, Український Оскарівський комітет оновили.