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Объявлены номинанты кинопремии "Золотой волчок": кто в лидерах

Киев • УНН

 • 11296 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве объявили номинантов на национальную кинопремию "Золотой волчок". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт премии.

Объявлены номинанты кинопремии "Золотой волчок": кто в лидерах

Победителей будут выбирать в 20 категориях. Фаворитами стали фильмы “Брама” Владимира Тихого и “Дикое поле” Ярослава Лодыгина, которые имеют по 12 номинаций.

Номинации на “Золотой волчок” разделились следующим образом:

Самый лучший фильм
• “Брама” (Владимир Тихий)
• “Горная женщина: на войне” (Бенедикт Эрлингссон)
• “Дикое поле” (Ярослав Лодыгин)
• “Донбасс” (Сергей Лозница)
• “Когда падают деревья” (Марыся Никитюк)

Лучший режиссер
• Ярослав Лодыгин (“Дикое поле”)
• Сергей Лозница (“Донбасс”)
• Марыся Никитюк (“Когда падают деревья”)
• Антонина Ноябрева (“Герой моего времени”)
• Владимир Тихий (“Брама”)

Лучшая актриса
• Ирма Витовская (“Брама”)
• Анастасия Пустовит (“Когда падают деревья”)
• Руслана Хазипова (“Дикое поле”)

Лучший актер
• Евгений Бушмакин (“Герой моего времени”)
• Роман Луцкий (“Секс и ничего личного”)
• Олег Москаленко (“Дикое поле”)
• Ярослав Федорчук (“Брама”)

Лучшая актриса второго плана
• Виталина Библив (“Брама”)
• Олеся Жураковская (“Донбасс”)
• Лариса Руснак (“Январь-март”)

Лучший актер второго плана
• Георгий Делиев (“Донбасс”)
• Сергей Притула (“Секс и ничего личного”)
• Владимир Ямненко (“Дикое поле”)

Лучший оператор
• Юрий Король ( “Благородные бродяги”)
• Сергей Михальчук (“Дикое поле”)
• Слава Цветков (“Брама”)

Лучший монтаж
• Иван Банников (“Когда падают деревья”, “Позывной ”Бандерас“, "Она и война")
• Андрей Загданский ("Михаил и Даниил“)
• Вадим Ильков ("Папа — мамин брат")
• Ярослав Попов ("Миф“)
• Александр Черный ("Дикое поле“)

Лучший художник-постановщик
• Влад Дудко ("Когда падают деревья“)
• Владлен Одуденко ("Дикое поле“)
• Владимир Романов ( "Благородные бродяги“)

Лучший сценарист
• Павел Арье/Владимир Тихий ("Брама“)
• Ярослав Лодыгин/Сергей Жадан/Наталья Ворожбит ("Дикое поле“)
• Сергей Лозница ("Донбасс“)
• Марыся Никитюк ("Когда падают деревья“)

Лучшая музыка
• Антон Байбаков ("Брама“)
• Никита Моисеев ("Когда падают деревья“)
• Ефим Чупахин ("Дикое поле“)

Лучший звук
• Михаил Закуцький ("Брама“)
• Артем Мостовой ("Бобот и энергия вселенной“, "Предатель")
• Андрей Рогачев и Борис Петер ("Январь-март“)
• Сергей Степанский ("Дикое поле", "Dzidzio Первый раз")
• Александр Шатковский ("Когда падают деревья")

Лучшая песня
• "11 детей из Моршина", Сергей Бабкин ("11 детей из Моршина")
• "Кобиты", Ryband ("Благородные бродяги“)
• "Моя любовь", Михаил Хома ("Dzidzio Первый раз“)
• "Моя мамочка родная", участницы украинского женского хора Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Горная женщина: на войне“)
• "Не метелица лугом стелется“, Ирма Витовская ("Брама“)

Лучший дизайн костюмов
• Елена Гресь („Брама“, „Секс и ничего личного“)
• Мария Керо („Благородные бродяги“)
• Константин Кравец („Когда падают деревья“)

Лучший грим
• Ольга Ахтарния ("Благородные бродяги“, „Позывной“ Бандерас “”)
• Екатерина Струкова (“Брама”)
• Татьяна Хорошун (“Когда падают деревья”)

Лучший короткометражный игровой фильм
• “В радости и только в радости” (Марина Рощина)
• “Штангист” (Дмитрий Сухолиткий-Собчук)
• “Mia Donna” (Павел Остриков)

Лучший документальный фильм
• “Домашние игры” (Алиса Коваленко)
• “Миф” (Леонид Кантер, Иван Ясной)
• “Папа — мамин брат” (Вадим Ильков)
• “Явных проявлений нет” (Алина Горлова)

Лучший анимационный фильм
• “Голодный дух” (Константин Федоров)
• “Мимикрия” (Фрейд М. Вайзер)
• “Монах” (Саша Даниленко)
• “Самый темный синий цвет” (Оксана Курмаз)
• “Как развеселить одиночество” (Степан Коваль)

Приз зрительских симпатий
• “11 детей из Моршина” (Аркадий Непиталюк)
• “Дикое поле” (Ярослав Лодыгин)
• “Донбасс” (Сергей Лозница)
• “Позывной ”Бандерас" (Заза Буадзе)
• “Приключения S Николая” (Семен Горов)
• “Свингеры” (Андрейс Экиса)
• “Секс и ничего личного” (Ольга Ряшина)
• “Сотка” (Александр Беляк)
• “Тайный дневник Симона Петлюры” (Олесь Янчук)
• “Dzidzio Первый раз” (Михаил Хома и Тарас Дронь)

Лауреатом почетной награды “Золотая Юла” за вклад в развитие украинского кино в этом году станет кинооператор Юрий Гармаш. Решение о победителе в этой номинации приняли члены Национального союза кинематографистов Украины.

Объявление победителей состоится 19 апреля в КВЦ “Парковый” на торжественной церемонии вручения наград Третьей Национальной кинопремии.

Напомним, Украинский оскаровский комитет обновили.

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