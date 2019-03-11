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Український Оскарівський комітет оновили: хто потрапив до складу

Український Оскарівський комітет оновили: хто потрапив до складу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Національна спілка кінематографістів України, Асоціація продюсерів України та Державне агентство України з питань кіно затвердили новий склад Українського Оскарівського Комітету. Про це повідомляє прес-служба Держкіно, передає УНН.

Так, новий склад комітету був сформований за підсумками голосування Громадської ради Комітету. Кожен член цієї ради мав право висунути 5 кандидатур до складу Комітету з-поміж членів Громадської ради. Висування кандидатур тривало з 9 лютого по 3 березня 2019 року.

До складу Громадської ради увійшли 80 українських кінопрофесіоналів, 64 з них взяли участь у голосуванні.

Згідно з Регламентом роботи Українського Оскарівського комітету, голосування вважається таким, що відбулось, якщо участь в ньому взяло не менше 2/3 членів Громадської ради.

10 членів Громадської ради заздалегідь повідомили, що не висуватимуть свої кандидатури до складу Комітету, тому члени Громадської ради обиралися з 70 кандидатур.

За підсумками голосування, до складу Українського Оскарівського комітету увійшли:
• Алік Шпилюк (EFA, FIPRESCI)
• Валентин Васянович (EFA)
• Денис Іванов (EFA)
• Олександр Гусєв (FIPRESCI)
• Сергій Лозниця (EFA)
• Роман Бондарчук
• Дмитро Десятерик (FIPRESCI)
• Юлія Синькевич (EFA)
• Мирослав Слабошпицький (EFA)
• Андрій Халпахчі (EFA)
• Катерина Сліпченко (FIPRESCI)
• Сергій Степанський (EFA)
• Дмитро Сухолиткий-Собчук (EFA)
• Сергій Тримбач (FIPRESCI)
• Олена Єршова (EFA)
• Олексій Першко (FIPRESCI)

Головою Українського Оскарівського комітету став Алік Шпилюк, який під час рейтингового голосування набрав найбільше голосів.

Як повідомляв УНН, Державне агентство з питань кіно заборонить фільми та серіали з участю відомого італійського співака Аль Бано (Альбано Каррізі).

Українські Національні Новини

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