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Украинский оскаровский комитет обновили: кто попал в состав

Украинский оскаровский комитет обновили: кто попал в состав

Киев  •  УНН

 • 10028 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Национальный союз кинематографистов Украины, Ассоциация продюсеров Украины и Государственное агентство Украины по вопросам кино утвердили новый состав Украинского оскаровского комитета. Об этом сообщает пресс-служба Госкино, передает УНН.

Так, новый состав комитета был сформирован по итогам голосования Общественного совета Комитета. Каждый член этого совета вправе выдвинуть 5 кандидатур в состав Комитета из числа членов Общественного совета. Выдвижение кандидатур длилось с 9 февраля по 3 марта 2019 года.

В состав Общественного совета вошли 80 украинских кинопрофессионалов, 64 из них приняли участие в голосовании.

Согласно Регламенту работы Украинского оскаровского комитета, голосование считается состоявшимся, если участие в нем приняло не менее 2/3 членов Общественного совета.

10 членов Общественного совета заранее сообщили, что не будут выдвигать свои кандидатуры в состав Комитета, поэтому члены Общественного совета избирались из 70 кандидатур.

По итогам голосования, в состав Украинского оскаровского комитета вошли:
• Алик Шпилюк (EFA, FIPRESCI)
• Валентин Васянович (EFA)
• Денис Иванов (EFA)
• Александр Гусев (FIPRESCI)
• Сергей Лозница (EFA)
• Роман Бондарчук
• Дмитрий Десятерик (FIPRESCI)
• Юлия Синькевич (EFA)
• Мирослав Слабошпицкий (EFA)
• Андрей Халпахчи (EFA)
• Екатерина Слипченко (FIPRESCI)
• Сергей Степанский (EFA)
• Дмитрий Сухолиткий-Собчук (EFA)
• Сергей Тримбач (FIPRESCI)
• Елена Ершова (EFA)
• Алексей Першко (FIPRESCI)

Председателем Украинского оскаровского комитета стал Алик Шпилюк, который во время рейтингового голосования набрал больше всего голосов.

Как сообщал УНН, Государственное агентство по вопросам кино запретит фильмы и сериалы с участием известного итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи).

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