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Держкіно заборонить фільми за участю італійського співака Аль Бано

Держкіно заборонить фільми за участю італійського співака Аль Бано

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Державне агентство з питань кіно заборонить фільми та серіали з участю відомого італійського співака Аль Бано (Альбано Каррізі). Про це УНН розповіли у відділі державного регулювання кіновідеопрокату Держкіно.

"Якщо він потрапив до переліку (осіб, які створюють загрозу національній безпеці – ред.) , то буде заборона на всі фільми з його участю, ще технічно це питання трошки затримується. Як тільки з’являється нове прізвище в переліку, ми, звичайно, опрацьовуємо його і забороняємо", - розповіли у відділі державного регулювання кіновідеопрокату.

За мотивами музики Аль Бано було створено 7 художніх музичних фільмів: "На сонці" (1967), "Все золото світу" (1968), "Її звуть донна Роза" (1969), "З думкою про тебе" (1969), "Усміхнений хлопчик" (1969), "Північ любові" (1970), "Ангели без раю" (1970), в яких він разом з дружиною зіграв головні ролі. Також він знявся у низці сучасних серіалів італійського виробництва.

Зазначимо, що у 2014 році в італійських ЗМІ співак заявляв про підтримку російської анексії Криму та агресії на Донбасі.

Нагадаємо, Міністерство культури України внесло італійського співака Альбано Каррізі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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