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Госкино запретит фильмы с участием итальянского певца Аль Бано

Госкино запретит фильмы с участием итальянского певца Аль Бано

Киев  •  УНН

 • 24075 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Государственное агентство по вопросам кино запретит фильмы и сериалы с участием известного итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи). Об этом УНН рассказали в отделе государственного регулирования киновидеопроката Госкино.

"Если он попал в перечень (лиц, создающих угрозу национальной безопасности - ред.), то будет запрет на все фильмы с его участием, еще технически этот вопрос немного задерживается. Как только появляется новая фамилия в списке, мы, конечно, обрабатываем ее и запрещаем", - рассказали в отделе государственного регулирования киновидеопроката.

По мотивам музыки Аль Бано было создано 7 художественных музыкальных фильмов: «На солнце» (1967), "Все золото мира" (1968), "Ее зовут донна Роза" (1969), "С мыслью о тебе" (1969), " улыбающийся мальчик "(1969)," Север любви "(1970)," Ангелы без рая "(1970), в которых он вместе с женой сыграл главные роли. Также он снялся в ряде современных сериалов итальянского производства.

Отметим, что в 2014 году в итальянских СМИ певец заявлял о поддержке российской аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Напомним, Министерство культуры Украины внесло итальянского певца Альбано Карризи в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

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