Мінкульт додав до "чорного списку" італійського співака Аль Бано
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство культури України внесло італійського співака Аль Бано (Альбано Каррізі) до переліку осіб, які створюють загрозу для нацбезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний документ Мінкульту.
Від 6 березня цього року 75-річний співак Аль Бано, відомий своїми теплими заявами про Володимира Путіна та виправданням російської анексії Криму і вторгнення на Донбас, вважається таким, що становить загрозу для української безпеки.
Як зазначало видання Diretta News, співак у 2014 році заявляв, що "Путін має рацію" щодо захоплення Криму та Донбасу, оскільки вони "були і є частиною Росії".
"Сепаратисти просять допомоги: якщо народ хоче відірватися від якоїсь держави, то чому б і ні?... Не дивно, що в Криму був проведений референдум, бо 90% хотіли залишитися з Росією", - заявляв Аль Бано.
Співак також порівняв Крим з півостровом Істрія, який розділений між Хорватією та Словенією, проте є "італійською землею".
Мінкульт зазначає, що відповідно до змін закону "про кінематографію" Держкіно відмовляє в посвідченні на право розповсюдження і демонстрування фільмів, якщо в них знімаються особи із зазначеного списку. Як відомо, Аль Бано знявся у низці італійського кіно.
Наразі УНН уточнює, які наслідки очікуватимуть на італійського співака внаслідок внесення до списку осіб, що становлять загрозу безпеці України.
Нагадаємо, минулої осені Мінкульт розширив "чорний список" російських акторів, додавши у нього Леоніда Ярмольника та Ірину Алфьорову.