Мінкульт розширив "чорний список" російських акторів

ukru
Ексклюзив
15:27 • 40186 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 75450 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 124422 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 107058 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 100338 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110773 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 130681 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74564 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82834 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 167942 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
86 %
751 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 67133 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 115521 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 94699 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 74003 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 72124 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 124371 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 130654 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 167924 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 510426 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 590127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 13544 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 15435 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 25838 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54960 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58804 перегляди
Актуальне
Мінкульт розширив "чорний список" російських акторів

Мінкульт розширив "чорний список" російських акторів

Київ • УНН

 • 19800 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сьогодні, 22 жовтня, Міністерство культури України внесло ще двох російських акторів у список осіб, що загрожують нацбезпеці України. Відповідна інформація розміщена на сайті Мінкульту, передає УНН. 

Згідно з оновленим списком, його поповнили Леонід Ярмольник та Ірина Алфьорова.

Станом на 22 жовтня у переліку, який почали складати у 2015 році, зазначені 144 особи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінкульт вніс Рєзніка і Меньшова до списку осіб, які загрожуть нацбезпеці

"Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до Закону "Про кінематографію", яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - додали у прес-службі. 

Як повідомляв УНН, міністерство культури України розширило “чорний список” діячів, які створюють загрозу національній безпеці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44