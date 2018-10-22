Мінкульт розширив "чорний список" російських акторів

Згідно з оновленим списком, його поповнили Леонід Ярмольник та Ірина Алфьорова.

Станом на 22 жовтня у переліку, який почали складати у 2015 році, зазначені 144 особи.



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"Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України" внесено зміни до Закону "Про кінематографію", яким передбачено, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - додали у прес-службі.



Як повідомляв УНН, міністерство культури України розширило “чорний список” діячів, які створюють загрозу національній безпеці.