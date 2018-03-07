Мінкульт розширив "чорний список" російських гастролерів

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Міністерство культури України розширило “чорний список” діячів, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться у повідомленні відомства, передає УНН.

"Оновити перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, доповнивши його особами Міньков Олександр Віталійович, Баширов Олександр Миколайович, Долматов Олексій Сергійович (більш відомий під псевдонімом Guf), Фрейндліх Аліса Брунівна, Циганова Вікторія Юріївна, Буйнов Олександр Миколайович, Доліна Лариса Олександрівна," - йдеться в наказі відомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінкульт вніс Рєзніка і Меньшова до списку осіб, які загрожуть нацбезпеці

Нагадаємо, Міністерство культури України за поданням Служби безпеки України внесло до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, трьох російських акторів і режисера.

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