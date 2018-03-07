Минкульт расширил "черный список" российских гастролеров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Министерство культуры Украины расширило "черный список" деятелей, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает УНН.
"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Миньков Александр Витальевич, Баширов Александр Николаевич, Долматов Алексей Сергеевич (более известный под псевдонимом Guf), Фрейндлих Алиса Бруновна, Цыганова Виктория Юрьевна, Буйнов Александр Николаевич, Долина Лариса Александровна," - говорится в приказе ведомства.
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Напомним, Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, трех российских актеров и режиссера.