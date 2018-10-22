Минкульт расширил "черный список" российских актеров

Согласно обновленному списку, его пополнили Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.

По состоянию на 22 октября в перечне, который начали составлять в 2015 году, указанные 144 человека.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минкульт внес Резника и Меньшова в список лиц, грозит нацбезопасности

"Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины "внесены изменения в Закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - добавили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, министерство культуры Украины расширило "черный список" деятелей, которые создают угрозу национальной безопасности.