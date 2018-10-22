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8 марта, 10:25 • 120805 просмотра

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7 марта, 19:45 • 159947 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150009 просмотра

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Минкульт расширил "черный список" российских актеров

Минкульт расширил "черный список" российских актеров

Киев  •  УНН

 • 19797 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня, 22 октября, Министерство культуры Украины внесло еще двух российских актеров в список лиц, угрожают нацбезопасности Украины. Соответствующая информация размещена на сайте Минкульта, передает УНН.

Согласно обновленному списку, его пополнили Леонид Ярмольник и Ирина Алферова.

По состоянию на 22 октября в перечне, который начали составлять в 2015 году, указанные 144 человека.

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"Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины "внесены изменения в Закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, министерство культуры Украины расширило "черный список" деятелей, которые создают угрозу национальной безопасности.

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