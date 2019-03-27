У театрах за три роки глядачів побільшало на понад 10%

КИЇВ. 27 березня. УНН. За три роки - з 2015-й по 2017-й - кількість відвідувачів театрів в Україні зросла на 10,7% - з 5,6 мільйона до 6,2 мільйона людей. У 2017 році у театр з кожних 100 осіб ходило 15 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.