У театрах за три роки глядачів побільшало на понад 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. За три роки - з 2015-й по 2017-й - кількість відвідувачів театрів в Україні зросла на 10,7% - з 5,6 мільйона до 6,2 мільйона людей. У 2017 році у театр з кожних 100 осіб ходило 15 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
В Україні у 2017 році налічувалося 113 театрів. Але ці дані наведені без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Найбільша кількість театрів за час з 1990-го була у 2010 році - 140.
При цьому кількість глядачів на виставах з 1990 року станом на 2017-й впала майже утричі - з 17,6 млн осіб до 6,2 млн осіб.
Водночас кількість відвідувачів вистав різко впала у середині 90-х. При тому, що у 1994-у нараховувалося 10,2 млн глядачів, вже у 1995-у їх стало 8,3 мільйона. А вже у 1997-1999 роках їх було лише 5,6 мільйона.
У наступні роки кількість глядачів почала зростати. Впала ж вона з 6,9 мільйона у 2013 році до 5,4 мільйона глядачів у 2014-у, коли було анексовано Крим та почалася АТО на Донбасі.
Після цього кількість глядачів на виставах почала поступово збільшуватися. У 2015 році їх нараховувалося вже 5,6 мільйона, у 2016-у - 5,8 мільйона, а в 2017-у - 6,2 мільйона.
У 2017 році у театр з кожних 100 осіб ходило 15 людей (у розрахунку використано дані про середньорічну чисельність наявного населення).
Як повідомляв УНН, 27 березня у світі відзначають день театру.