В Тайване предоставили полное право усыновления однополым парам

Детали

Накануне четвертой годовщины закона о равенстве брака в Тайване парламент принял поправку, которая отменяет ограничения однополыми парами на усыновление, а депутат Фань Юнь приветствовал межпартийную поддержку законопроекта.

Поправка "не только обеспечивает защиту прав детей, но и отвечает их наилучшим интересам", сказал Фан, который был увешан радужным флагом. "В будущем супруги и родители, независимо от пола и сексуальной ориентации, смогут иметь полную правовую защиту".

Справочно

Поправка была принята после того, как в прошлом году семейный суд в южном городе Гаосюн вынес решение в пользу женатого гея, желавшего разделить родительские права над усыновлённым ребёнком своего мужа – это был первый приговор такого рода.

"После четырех лет напряженной работы сегодня парламент наконец одобрил законопроект об усыновлении без кровного родства однополыми парами", – говорится в заявлении правозащитной группы Тайваньского альянса по поддержке прав гражданского партнерства.

Они приветствовали недавнее признание Тайванем транснациональных однополых браков.

Ранее иностранцам не разрешалось жениться на своих тайваньских партнерах, если они происходили из территорий, где запрещены однополые браки, а это большая часть Азии.

Напомним

В конце апреля петиция за регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар, в поддержку соответствующего законопроекта № 9103 набрала 25 196 голосов.





