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У Тайвані надали повне право усиновлення одностатевим парам

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У вівторок парламент Тайваню прийняв поправку, яка дозволяє гей-парам всиновлювати дітей спільно. Активісти назвали цей крок "ще одним великим кроком вперед" для рівності шлюбів, повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

Напередодні четвертої річниці закону про рівність шлюбу в Тайвані парламент ухвалив поправку, яка скасовує обмеження одностатевими парами на всиновлення, а депутат Фань Юнь привітав міжпартійну підтримку законопроєкт.

Поправка "не тільки забезпечує захист прав дітей, але й відповідає їхнім найкращим інтересам", сказав Фан, який був завішаний райдужним прапором. "У майбутньому подружжя та батьки, незалежно від статі та сексуальної орієнтації, зможуть мати повний правовий захист".

Довідково 

Поправка була прийнята після того, як минулого року сімейний суд у південному місті Гаосюн виніс рішення на користь одруженого гея, який бажав розділити батьківські права над усиновленою дитиною свого чоловіка – це був перший вирок такого роду.

"Після чотирьох років напруженої роботи сьогодні парламент нарешті схвалив законопроєкт про усиновлення без кровного споріднення одностатевими парами", – йдеться в заяві правозахисної групи Тайванського альянсу з підтримки прав громадянського партнерства.

Вони привітали нещодавнє визнання Тайванем транснаціональних одностатевих шлюбів.

Раніше іноземцям не дозволялося одружуватися зі своїми тайванськими партнерами, якщо вони походили з територій, де заборонені одностатеві шлюби, а це велика частина Азії.

Нагадаємо 

Наприкінці квітня петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар, на підтримку відповідного законопроєкту № 9103 набрала 25 196 голосів. 



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