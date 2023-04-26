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Електронна петиція на підтримку одностатевого партнерства набрала понад 25 тисяч голосів

Електронна петиція на підтримку одностатевого партнерства набрала понад 25 тисяч голосів

Київ • УНН

 • 467076 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар, на підтримку відповідного законопроєкту № 9103 набрала 25 196 голосів. Тепер її має розглянути Глава держави, пише УНН з посиланням на сайт електронних петицій.

Деталі

У петиції быльше 40 організацій та громадян, звернулись з закликом до Президента, Верховної Ради України та інших профільних законодавчих органів, публічно підтримати законопроєкт № 9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", що запроваджує партнерства для одностатевих та різностатевих пар. 

Проект Закону був зареєстрований у Верховній Раді 13 березня. Норматив закріплює особисті немайнові права та обов'язки реєстрованих партнерів, зокрема права у разі смерті чи зникнення безвісти іншого з реєстрованих партнерів, положення про правовий режим майна, визначає правила спадкування за законом і за заповітом, встановлює засади соціального захисту.

Законопроект не регулює питання батьківства реєстрованих партнерів.

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Однак, Священний Синод Православної церкви України виступив проти законопроекту і назвав його неприйнятним. У ПЦУ наголошують - документ несе загрозу для суспільної моралі, зокрема для морального і психологічного здоров’я дітей та їхнього права на виховання в сім’ї, створеній на підставі шлюбу чоловіка і жінки, та погіршуватиме демографічну ситуацію в Україні.

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