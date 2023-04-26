Электронная петиция в поддержку однополого партнерства набрала более 25 тысяч голосов

Детали

В петиции больше 40 организаций и граждан, обратились с призывом к Президенту, Верховной Раде Украины и другим профильным законодательным органам, публично поддержать законопроект № 9103 "Об институте регистрируемых партнерств", который вводит партнерства для однополых и разнополых пар.

Проект Закона был зарегистрирован в Верховной Раде 13 марта. Норматив закрепляет личные неимущественные права и обязанности регистрируемых партнеров, в частности права в случае смерти или пропажи без вести другого из регистрируемых партнеров, положения о правовом режиме имущества, определяет правила наследования по закону и по завещанию, устанавливает основы социальной защиты.

Законопроект не регулирует вопрос отцовства регистрируемых партнеров.

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Однако, Священный Синод Православной церкви Украины выступил против законопроекта и назвал его неприемлемым. В ПЦУ отмечают - документ несет угрозу для общественной морали, в частности для морального и психологического здоровья детей и их права на воспитание в семье’семьи, созданной на основании брака мужчины и женщины, и будет ухудшать демографическую ситуацию в Украине.

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