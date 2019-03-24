В Таиланде проходят первые после путча парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Таиланде сегодня проходят первые парламентские выборы после военного переворота, который произошел в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Так, 24 марта в Таиланде проходят первые парламентские выборы после военного переворота в 2014 году, пишет издание. Премьер-министр и командующий Королевской армии страны Прают Чан-Оча, который стоял за путчем почти пять лет назад, отдал свой голос одним из первых.
Как отмечается, военное правительство Таиланда рассчитывает сохранить за собой власть и помешать партиям демократического фронта усилить свои позиции.
Заметим, военные пришли к власти в мае 2014 года в результате переворота и потребовали переписать конституцию, заявляя о необходимости начать в стране новую эру чистой политики и стабильной демократии. Однако правительство Чан-Оча, который сам является отставным генералом, использовал свои полномочия, чтобы запрещать акции протеста и ограничить дебаты по поводу новой конституции.
Напомним, в 2016 году таиландская оппозиция согласилась признать результаты всеобщего референдума относительно конституции.