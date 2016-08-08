Таїландська опозиція погодилась визнати результати референдуму щодо Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Опозиційні політики в Таїланді, які раніше закликали голосувати проти проекту нової конституції, заявили про визнання результатів загального референдуму, на якому в неділю більшістю голосів законопроект був схвалений, передає УНН з посиланням на Bangkok Post.
У колишньої правлячої партії “Пиа тай” заявили про те, що “поважають результати референдуму, однак продовжать політичну боротьбу до остаточного відновлення демократії” в країні.
“Люди проголосували за конституцію, оскільки хочуть, щоб скоріше відбулися загальні парламентські вибори”, — заявив виконувач обов’язків партійного лідера Вероч Пао-Ін. Ухвалення законопроекту дійсно відкриває дорогу для парламентських виборів в другій половині 2017 року.
Лідер Демократичної партії, екс-прем’єр Абхісіт Ветчачіва, який раніше виступав проти проекту конституції, також висловився на підтримку результатів референдуму, закликавши “всі сторони поважати вибір народу”.
Нагадаємо, у Таїланді 7 серпня пройшов референдум за проектом нової конституції. Як повідомляє Виборча комісія після обробки 94% бюлетенів, законопроект підтримали 61,4% виборців, проти висловилися 38,6% учасників референдуму. При цьому явка склала близько 58%.
На референдум також було винесено додаткове запитання: жителям країни пропонувалося відповісти, чи підтримують вони пропозицію про те, щоб протягом п’ятирічного перехідного періоду прем’єр обирався спільно депутатами верхньої і нижньої палат, а не тільки нижній, як це було раніше. За нововведення проголосували понад 58% учасників референдуму.
Попередня конституція Таїланду була скинута після військового перевороту в травні 2014 року. Зараз країна живе згідно тимчасової конституції, прийнятої військовим урядом. Після успішного проходження референдуму владі знадобиться кілька місяців на вирішення бюрократичних питань, щоб новий основний закон вступив в силу.