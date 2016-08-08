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Таиландская оппозиция согласилась признать результаты референдума по Конституции

Таиландская оппозиция согласилась признать результаты референдума по Конституции

Киев • УНН

 • 8125 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Оппозиционные политики в Таиланде, которые ранее призывали голосовать против проекта новой конституции, заявили о признании результатов всеобщего референдума, на котором в воскресенье большинством голосов законопроект был одобрен, передает УНН со ссылкой на Bangkok Post.

В бывшей правящей партии "Пиа тай" заявили о том, что "уважают результаты референдума, однако продолжат политическую борьбу до окончательного восстановления демократии" в стране.

"Люди проголосовали за конституцию, поскольку хотят, чтобы скорее прошли всеобщие парламентские выборы", - заявил исполняющий обязанности партийного лидера Вероч Пао-ин. Принятие законопроекта действительно открывает дорогу для парламентских выборов во второй половине 2017 года.

Лидер Демократической партии, экс-премьер Абхисит Ветчачива, который ранее выступал против проекта конституции, также высказался в поддержку результатов референдума, призвав "все стороны уважать выбор народа".

Напомним, в Таиланде 7 августа прошел референдум по проекту новой конституции. Как сообщает Избирательная комиссия после обработки 94% бюллетеней, законопроект поддержали 61,4% избирателей, против высказались 38,6% участников референдума. При этом явка составила около 58%.

На референдум также были вынесены дополнительный вопрос: жителям страны предлагалось ответить, поддерживают ли они предложение о том, чтобы в течение пятилетнего переходного периода премьер избирался совместно с депутатами верхней и нижней палат, а не только нижней, как это было раньше. За нововведение проголосовали более 58% участников референдума.

Предыдущая конституция Таиланда была сброшена после военного переворота в мае 2014 года. Сейчас страна живет по временной конституции, принятой военным правительством. После успешного прохождения референдума власти понадобится несколько месяцев на решение бюрократических вопросов, чтобы новый основной закон вступил в силу.

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