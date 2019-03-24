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У Таїланді проходять перші після путчу парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Таїланді сьогодні проходять перші парламентські вибори після військового перевороту, який відбувся у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

У Таїланді проходять перші після путчу парламентські вибори

Так, 24 березня у Таїланді проходять перші парламентські вибори після військового перевороту у 2014 році, пише видання. Прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча, який стояв за путчем майже п'ять років тому, віддав свій голос одним з перших.

Як зазначається, військовий уряд Таїланду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити партіям демократичного фронту посилити свої позиції.

Зауважимо, військові прийшли до влади в травні 2014 року в результаті перевороту і зажадали переписати конституцію, заявляючи про необхідність почати в країні нову еру чистої політики та стабільної демократії. Однак уряд Чан-Оча, який сам є відставним генералом, використовував свої повноваження, щоб забороняти акції протесту і обмежити дебати з приводу нової конституції.

Нагадаємо, у 2016 році таїландська опозиція погодилась визнати результати загального референдуму щодо конституції.

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