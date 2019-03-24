У Таїланді проходять перші після путчу парламентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Таїланді сьогодні проходять перші парламентські вибори після військового перевороту, який відбувся у 2014 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Так, 24 березня у Таїланді проходять перші парламентські вибори після військового перевороту у 2014 році, пише видання. Прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча, який стояв за путчем майже п'ять років тому, віддав свій голос одним з перших.
Як зазначається, військовий уряд Таїланду розраховує зберегти за собою владу і перешкодити партіям демократичного фронту посилити свої позиції.
Зауважимо, військові прийшли до влади в травні 2014 року в результаті перевороту і зажадали переписати конституцію, заявляючи про необхідність почати в країні нову еру чистої політики та стабільної демократії. Однак уряд Чан-Оча, який сам є відставним генералом, використовував свої повноваження, щоб забороняти акції протесту і обмежити дебати з приводу нової конституції.
Нагадаємо, у 2016 році таїландська опозиція погодилась визнати результати загального референдуму щодо конституції.