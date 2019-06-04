В Таллине аварийно сел самолет из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Таллиннском аэропорту совершил аварийную посадку самолет, прибывший из Киева. Об этом пишет местная газета Postimees, ссылаясь на Департамент полиции и погранохраны, передаёт УНН.
Как отмечает издание, около 18.00 полиция сообщила об аварийном приземлении на посадочной полосе Таллиннского аэропорта. Позднее полиция уточнила, что самолет приземлился в 18:08 и с ним все в порядке.
Во время приземления самолета спасатели обливали воздушное судно смесью пены и воды для ликвидации опасности возгорания. Пассажиры покинули самолет, на место были вызваны медики.
По сообщению пресс-секретаря Таллиннского аэропорта, речь идет о самолете компании Nordica, у которого лопнула шина шасси. Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо сообщил, что покрышка была повреждена еще при взлете в Киеве.
Поскольку ситуация была серьезной, на место выехало несколько машин спасателей и скорой помощи. На борту самолета находился 31 пассажир и 5 членов экипажа, никто из них не пострадал.
По словам пресс-секретаря аэропорта, сейчас идет буксировка самолета, чтобы восстановить движение в обычном режиме. Сообщается, что случившееся повлекло за собой задержки в работе аэропорта.
Как сообщал УНН, ранее пассажирский самолет "Сухой Суперджет" (SSJ) выполнил аварийную посадку в столичном аэропорту России Шереметьево.