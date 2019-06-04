У Таллінні здійснив аварійну посадку літак з Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Талліннському аеропорту здійснив аварійну посадку літак, який прибув з Києва. Про це пише місцева газета Postimees, посилаючись на Департамент поліції і прикордонної охорони, передає УНН.
Як зазначає видання, близько 18.00 поліція повідомила про аварійне приземлення на посадковій смузі Талліннського аеропорту. Пізніше поліція уточнила, що літак приземлився о 18:08 і з ним все в порядку.
Під час приземлення літака рятувальники обливали повітряне судно сумішшю піни і води для ліквідації небезпеки загоряння. Пасажири покинули літак, на місце були викликані медики.
За повідомленням прес-секретаря Талліннського аеропорту, йдеться про літак компанії Nordica, у якого лопнула шина шасі. Прес-секретар Nordica Тоомас Уйбо повідомив, що покришка була пошкоджена ще при зльоті в Києві.
Оскільки ситуація була серйозною, на місце виїхало кілька машин рятувальників та швидкої допомоги. На борту літака перебував 31 пасажир і 5 членів екіпажу, ніхто з них не постраждав.
За словами прес-секретаря аеропорту, зараз йде буксирування літака, щоб відновити рух в звичайному режимі. Повідомляється, що те, що трапилося спричинило затримки в роботі аеропорту.
Як повідомляв УНН, раніше пасажирський літак "Сухой Суперджет" (SSJ) виконав аварійну посадку в столичному аеропорту Росії Шереметьєво.