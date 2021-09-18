В Талибане заявили, что действующее правительство может измениться
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Высокопоставленный чиновник "Талибана" Сухаил Шахин отметил, что министры, которые были назначены к временному правительству в начале этого месяца, являются исполняющими обязанности министров и все еще может измениться. Об этом пишет УНН со ссылкой на NHK.
Детали
По его словам, люди требуют скорейшего назначения постоянного кабинета министров. Но он добавил, что процесс может занять дни или даже месяцы.
Шахин сказал, что неопределенные временные рамки побудили талибы отменить планы на церемонию, посвященную формированию нового правительства. Он показал, что приглашенные страны получили сообщение.
Шахин также обнаружил, что талибы остаются на связи с США после полного вывода американских войск. Он сказал: "Мы готовы иметь с ними двусторонние отношения".
Шахин заявил, что Вашингтону следует разморозить афганские активы в Соединенных Штатах.
Напомним
Талибан заявил , что ООН обещает помощь после встречи с чиновниками в Кабуле. Лидеры талибов договорились в Кабуле с главой МИД Катара о развитии отношений.